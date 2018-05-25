Москва, 25 мая, 2018, 05:05 — ИА Регнум. Можно ли улучшить ситуацию в стране, раздувая истерию в СМИ по поводу действий правительства, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Russian Ministry of Defence СМИ

Зачастую мы видим в сообщениях в российских СМИ броские и «сенсационные» заголовки статей, посвященных тем или иным планам правительства. Содержание таких опусов также направлено на раздувание алармистских настроений в обществе — «правительство отнимает деньги, ничего не давая взамен». Часто подобные сообщения построены на элементарно неграмотных исходных предположениях авторов, вызывающих к жизни столь же далекие от реальности умопостроения. Еще более разрушительный результат может быть достигнут, когда статья в СМИ пишется с целью манипуляции общественным мнением, когда пусть даже и надуманные доводы заменяются негативно заряженной лексикой. Рыночное мышление, которое, казалось бы, уже пару десятков лет должно преобладать в России, всё никак не займет должное место в сознании российских граждан.

Россиянам до сих пор кажется, что у правительства РФ, как при плановой экономике, есть какие-то дополнительные рычаги, позволяющие ему вкладывать средства и усилия административно-командным методом. Но таких рычагов давно уже нет, а при рыночной экономике, как показывает практика, труд не является средством достижения богатства. Вместе с тем торговля, но не просто торговля, а имеющая свои особенности, может вывести страну на передовые позиции в рыночном мире. Что же это за торговля, на развитие которой действительно можно возлагать надежды?

Читайте статью Как СМИ России воюют со своим же государством и другие статьи Александра Халдея о российской политике.