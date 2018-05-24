Якутск, 24 мая, 2018, 13:14 — ИА Регнум. В Якутии продолжают развиваться события после голодовки пожарных. Ситуация в частях не только не стала лучше, но может ещё и усугубиться, выразил опасения в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель независимого профсоюза пожарных республики Андрей Холтасунов. И это притом, что из числа объявленных участниками голодовки требований не было выполнено даже 50%: оплата по фактически отработанному времени не произведена, пытавшиеся бороться за свои права сотрудники в должностях не восстановлены, а средства индивидуальной защиты получили только пожарные из Кангаласс.

(сс) Dieter_G Пожар

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Помимо этого сотрудников республиканских пожарных частей беспокоит, что руководить ими могут назначить начальника объединённой диспетчерской службы противопожарной службы Якутии Юрия Подваркина, который подозревался в хищениях предназначавшегося для автоцистерн топлива, способен начать убирать с должностей голодавших и прочих неугодных. В книге учёта сообщений о происшествиях есть запись о том, что он, занимая должность начальником пожарно-спасательной части №3 в федеральном государственном казенном учреждении «Пятый отряд федеральной пожарной службы по Якутии» (подразделение МЧС), заправлял свой личный автомобиль по карте, по которой должны обеспечивать топливом только пожарные машины. По словам Андрея Холтасунова, он Юрий Подваркин был пойман с поличным, и запись об этом в книге учёта идёт под номером 524 и датирована 26 июня 2016 года.

«Потом началась проверка, дело должны были передать в прокуратуру, но этого не случилось, — констатировал Андрей Холтасунов. — Притом, что об этом инциденте знает весь якутский пожарно-спасательный гарнизон, а также сотрудники федеральных и республиканских противопожарных учреждений. Спросите у любого».

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Дальневосточная редакция ИА REGNUM попыталась выяснить, как расследуется это дело, и 23 апреля 2018 года направила запрос в ОБЭП Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Якутии, но там не нашлись, что на него ответить. Ответ на запрос не пришёл, а в пресс-службе ведомства не смогли озвучить причины, по которым запрос информагентства была проигнорирован. «Мы вам перезвоним», и тишина…

При этом Андрей Холтасунов говорит, что именно Юрий Подваркин оказывает на них давление: проводит проверки, в результате которых увольняют неугодных.

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«А сейчас он обирает обо мне все данные, потому что хочет подать на меня иск в суд, считая, что я опорочил его честь и достоинство, — говорит Андрей Холтасунов. — Он, видимо, думает, что его дело по подозрению в хищении топлива уже закрыли».

Руководитель независимого профсоюза пожарных также рассказал о том, что список уволенных в борьбе за нормальные условия и оплату труда руководство ГБУ «Противопожарная служба Якутии», видимо, намерено пополнять. Под угрозой увольнения теперь оказался начальник отряда №40 по городскому округу Якутск, который в день голодовки отказался отстранять от должностей пожарных, участвовавших в акции протеста.

«Он хороший организатор, хороший человек, он за нас боролся, и с людьми по-человечески разговаривает. Но его перевели с бессрочного на срочный договор из-за того, что не сдал аттестацию, а теперь говорят: «Не будем продлять с тобой договор, иди получай трудовую книжку», — рассказал Андрей Холтасунов.

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Аналогичная аттестация, напомним, стала причиной увольнения сотрудника пожарной части в Кангалассах Егора Унарова, состояние здоровья которого проверяли без измерения роста и веса после того, как он отдежурил сутки. Унарова так и не восстановили в должности, хотя это было одним из требований для прекращения голодовки, прописанных в протоколе. Ещё один уволенный при попытке отстаивать свои командир части Александр Аргунов на работе восстановлен, но с приставкой «временно исполняющий обязанности».

Андрей Холтасунов напоминает, что требования голодавших глава государственного комитета по обеспечению безопасности населения Якутии Юрий Зайцев письменно обещал выполнить до 16 мая — только чтобы они прекратили акцию протеста. Пожарные перестали голодать, но соблюдения своих трудовых прав, как показало время, так и не добились. Выполнено единственное требование — выплата 13-ой зарплаты. Оплаты за труд по фактически отработанному времени так и не произведено.

Как сообщало ИА REGNUM, 16−17 апреля 10 сотрудников подразделения государственной противопожарной службы Якутии в Кангалассах объявили голодовку. Целью акции протеста было добиться, чтобы пожарным платили за труд по фактически отработанному времени (а не за 140 часов вместо 192), обеспечивали их спецодеждой в достаточном количестве и по сезону (а не одна каска на двоих и летние резиновые сапоги якутской зимой), восстановили в должностях работников, уволенных за попытки отстоять свои права, выдавали топливо в достаточном количестве (в том числе на необходимые объезды по изучению территории и планировки зданий), финансировали ремонт пожарных машин и зданий пожарных частей.

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Глава госкомитета Якутии по обеспечению безопасности Юрий Зайцев трижды приезжал к голодающим с протоколом по выполнению их требований, прежде чем участники голодовки согласились её прекратить, сочтя, что в протоколе по акции протеста учтены все их требования.

Через неделю после окончания голодовки минфин Якутии предложил заместителю председателя правительства республики Алексею Колодезникову сократить часть сотрудников пожарных частей, чтобы платить им меньше. Оказалось, что в регионе не могут найти деньги на то, чтобы рассчитаться по долгам с сотрудниками подразделений ГБУ «Государственная служба противопожарной безопасности Якутии», образовавшимся вследствие нарушений трудового законодательства.