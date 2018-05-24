Николаев, Украина, 24 мая, 2018, 12:50 — ИА Регнум. Демонстративно отказавшиеся сменить традиционный чёрный берет на головной убор цвета морской волны морские пехотинцы 1-го феодосийского отдельного батальона морской пехоты Украины отправлены в запас. Об этом сообщает пресс-служба украинских военно-морских сил.

Теодор Жерико. Укрощение быков (фрагмент). 1817

Следует отметить, что свой демарш военные устроили в присутствии президента страны Петра Порошенко, прибывшего в Николаев и присутствовавшего на дне морпеха Украины. По словам начальника пресс-центра ВМС ВСУ Олега Чалыка, которые цитирует «Укринформ», «подавляющее большинство морпехов» всё же предпочли надеть новые береты, а большинство отказавшихся уже уволены.

Напомним, 16 мая украинский неонацист из карательного батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Олег Толмачёв демонстративно отказался пожать руку Порошенко. Он объяснил свой поступок «скучным выступлением» главы государства на церемонии награждения участников Invictus Games.

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