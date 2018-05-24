Москва, 24 мая, 2018, 12:48 — ИА Регнум. Власти Украины продолжают зачищать информационное пространство от всякого инакомыслия, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

Soumyadeep Paul Заклеенный рот

На Украине решено заблокировать доступ к сайтам МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина.

«Усиление гонений на альтернативные провластным СМИ вкупе с резким обострением обстановки на линии противостояния на Донбассе может означать ни что иное, как подготовку к широкомасштабной военной провокации», — рассуждает сенатор в соцсети.

Когда президент Украины Петр Порошенко столь настоятельно подчеркивает, что, мол, американские «Джавелины» ни в коем случае «не будут использоваться для эскалации конфликта на Донбассе», то еще больше укрепляешься в прямо противоположном убеждении: что-то готовится, указал он. Тем более, что контекст для этого имеется вполне подходящий: предстоящий чемпионат мира по футболу в России.

«Все мы помним, что свою провокацию в 2008 году грузинский лидер Саакашвили приурочил к Олимпиаде в Пекине, а эскалацию событий в Киеве, приведших к госперевороту, «подвели» аккурат к Олимпиаде в Сочи. В каждом случае — расчет на то, что Россия не рискнет вмешиваться из-за неминуемых имиджевых потерь в роли «агрессора». Поэтому на нынешние украинские «зачистки» в информационной сфере смотрю с тревогой: это может означать новые попытки Киева взорвать Минский процесс и решить внутренний конфликт силой», — написал Косачёв.

Киев, по его мнению, устроит любой сценарий: и разгром сопротивления ЛНР и ДНР, и силовой ответ России, как это было в Грузии в 2008 году, когда агрессора отбросили обратно за пределы Южной Осетии.

«А хоть какое-то свидетельство «российской агрессии» было бы спасительным для киевского режима, особенно в преддверии президентских выборов на Украине», — подчеркнул Косачёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, СБУ задержало глава РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.