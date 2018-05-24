Киев, 24 мая, 2018, 12:43 — ИА Регнум. Украинские эксперты 24 мая обсуждают возможность активизации переговорного процесса в рамках «нормандского формата» после сегодняшней встречи президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

В частности внефракционный депутат Андрей Ильенко считает, что Украине не стоит ожидать никаких позитивных новостей от переговоров Путина и Макрона. Он предложил заменить «нормандский формат» на будапештский, чтобы привлечь к переговорам США и Англию.

«Я не думаю, что «нормандский формат» может реально оживиться. Он всегда был сомнительным, мягко говоря. Нам с самого начала надо было настаивать на будапештском формате, привлекать США, Великобританию. Я не верю, что там могут быть существенные сдвиги. Конечно, нужно внимательно следить за этими переговорами, чтобы за нашими спинами не договаривались без нас», — сказал Ильенко 24 мая в эфире канала «112 Украина».

В свою очередь депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем прогнозирует, что президенты Франции и России обсудят вопросы ввода в Донбасс миротворческой миссии и запуск газопровода «Северный поток-2».

«Нам нужно ожидать окончательную точку и понимание относительно «Северного потока». Без США вопрос ввода миротворческого контингента не будет решен. Я надеюсь, что с Макроном этот вопрос (ввод миротворцев) будет более определенным, чем с Меркель. Были намеки и они не очень благополучны для Украины», — сказал Найем.

Как сообщалось, 24 мая Россию с государственным визитом посетит президент Франции Эммануэль Макрон. Визит Макрона продлится два дня, за которые французский лидер, как ожидается, примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны обсудят ситуацию в Сирии, Украине и отношения Москвы и Парижа.