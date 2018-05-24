Бразилиа, 24 мая, 2018, 12:40 — ИА Регнум. Нападающий сборной Бразилии Неймар восстанавливается после травмы с опережением сроков. Об этом рассказал тренера сборной Бразилии по физической подготовке Фабио Масхереджан, сообщает AS.

Agência Brasil Неймар в составе сборной Бразилии

«Я могу сказать, что его восстановление идет хорошо и опережает наши ожидания. Возможно, он прибавит еще больше. Сложно сказать, какой физической формы Неймар сможет достичь. Мы не знаем его лимит, потому что он всегда стремится достичь большего. Мы попытаемся ускорить процесс», — сказал Масхереджан.

По его словам, пока неизвестно, сможет ли форвард сыграть в первом матче сборной Бразилии против Швейцарии 17 июня. Однако в заявке о остаётся и точно приедет вместе с командой в Россию.

Напомним, Неймар получил травму в феврале, выступая в составе «ПСЖ».