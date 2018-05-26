Лос-Анджелес, США, 26 мая, 2018, 11:10 — ИА Регнум. Фильм братьев Руссо о спасении Вселенной (зачем мыслить в меньших масштабах) оставляет после просмотра мучительное желание немедленно спаси свой собственный внутренний мир. Какое впечатление производит пошлый и примитивный фильм на зрителя, который ненавидит комиксы, пишет автор ИА REGNUM Дмитрий Теткин.

Постер фильма

Дешевые приемы, к которым прибегают создатели фильма, хороши тем, что их нетрудно вычислить, и что из них можно сделать немало выводов об отношении авторов к своему творению и к зрителю, и об от отношении зрителя к предлагаемому ему продукту. Спасения в роковой момент, сломы стереотипов о сильных духом героях, которые могут опростоволоситься, как простые люди, убийства чудо-оружием, попытки философствовать и стремление отпускать шутки, понятные по преимуществу только поклонникам жанра, — все это создает гигантского размера дешевку. В такой битве добра со злом зло победит в любом случае — в виде дурного вкуса.

Такой же дешевизной отдают попытки поразмышлять о глубоком (или, наоборот, высоком), рассказать о «фашизме», «власти» и прочем. Остается снабдить повествование магией, пафосом и примитивными эмоциями — и заманчивое предложение от вселенной «Марвел» готово.

Читайте статью Конец света в кинокомиксах — винегрет возвращается и другие рецензии Дмитрия Тёткина на современные фильмы.