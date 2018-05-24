Москва, 24 мая, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Цены на нефтяные фьючерсы марки Brent в ожидании итогов переговоров министров энергетики России, Саудовской Аравии и ОАЭ о судьбе квот на добычу нефти 24 мая утром стабилизировались на отметке $79,50 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль временно воспрянет

Несмотря на стабильно высокие цены на чёрное золото, экспортёры придерживают валютную выручку. Но ситуация на внутреннем валютном рынке может измениться, и продажа валюты, вероятнее всего, усилится с началом налогового периода с 25 по 28 мая, когда российские компании начнут выплачивать НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль, общий объём налоговых выплат порядка 1 трлн рублей.

«На этом фоне до конца текущей недели, вероятнее всего, можно будет наблюдать краткосрочное укрепление национальной валюты до уровня 60,80 рубля за доллар США», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль находится под влиянием противодействующих факторов