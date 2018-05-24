Париж, 24 мая, 2018, 12:36 — ИА Регнум. Решение главы Белого дома Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном, а также риск эскалации конфликта на Ближнем Востоке станут ключевыми темами встречи президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона 24 мая, пишет бывший посол Франции в Сирии Мишель Дюкло в статье, вышедшей на сайте аналитического центра Institut Montaigne.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

По словам дипломата, и Москва, и Париж едины во мнении о необходимости сохранить Совместный всеобъемлющий план действий — подписанное в 2015 году соглашение по иранскому атому.

«Поддержка России, будь она даже ограничена планом из четырех частей г-на Макрона относительно «новой сделки», стала бы достижением для президента Франции», — подчеркнул Дюкло.

Он также указывает на то, что в более общем смысле основной вопрос заключается в том, смогут ли две страны установить сотрудничество для достижения деэскалации напряженности, по меньшей мере в определенных сегментах ближневосточного кризиса.

Напомним, встреча президентов России и Франции состоится 24 мая в Санкт-Петербурге. Переговоры лидеров двух стран пройдут в Константиновском дворце, где Путин и Макрон обсудят двустороннее сотрудничество, а также актуальную международную и региональную повестку дня. Как ожидается, итогом встречи станет подписание ряда совместных документов.