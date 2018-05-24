Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 12:30 — ИА Регнум. О готовности Счётной палаты усилить борьбу против коррупции в России заявил 24 мая журналистам назначенный на пост главы этого ведомства бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин.

Цитата из х/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР «Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!»

«Мы будем усиливать антикоррупционную тематику в Счётной палате. И повторяю, надо не только поймать за руку, но — это выработка институтов и механизмов противодействия коррупции», — сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Кудрина, конкретные предложения по борьбе против коррупции были выработаны в то время, когда он занимал пост министра финансов России. Тогда, в частности, были представлены «предложения по процедуре обоснования расходов, по процедуре прохождения закупок», однако они не были реализованы в полной мере.

Читайте также: Алексей Кудрин намерен покинуть большинство фондов