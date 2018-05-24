Владимир, 24 мая, 2018, 12:27 — ИА Регнум. Владимиро-Суздальский музей-заповедник, который объединяет несколько десятков памятников архитектуры, заплатит 500 тыс. рублей за разрушение Золотых ворот, расположенных во Владимире. Об этом 24 мая сообщил портал «ПроВладимир».

Анна Кумицкая ИА REGNUM Владимир. Золотые ворота

Неудовлетворительное состояние памятника, охраняемого ЮНЕСКО, зафиксировали сотрудники управления министерства культуры РФ по ЦФО. В музее отмечают, что денег, которые выделяются на реставрацию памятников самим Минкультуры, катастрофически не хватает.

Проверка Минкультуры, которая проводилась в сентябре 2017 года, показала, что состояние Золотых ворот — неудовлетворительное. В частности, эксперты отметили многочисленные трещины. При этом документы для реставрации здания музей должен был подготовить ещё в 2012—2016 годах.

Подобный иск поступал в суд и по другому памятнику — Успенскому собору. Здесь также были найдены повреждения, которые должно было устранить ещё предыдущее руководство музея. Однако производство по делу прекратили из-за истечения срока давности.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Успенский собор

Как сообщил генеральный директор музей Игорь Конышев журналистам «ПроВладимира», реставрация Золотых ворот оценивается в 100 млн рублей. При этом в 2018 году министерство культуры РФ выделило на реставрацию всех объектов музея всего 12 млн рублей, поэтому пока приходится ограничиваться «латанием дыр».

Ранее ИА REGNUM уже сообщало о плачевном состоянии Золотых ворот. В 2017 году музей просил у Минкультуры деньги на реставрацию.

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Между тем, в последнее время музей оказывался в центре скандалов, связанных с реставрацией памятников. Например, летом 2017 года проблемы были при реставрации ансамбля церкви Бориса и Глеба в селе Кидекша, которая внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Госинспекция по охране объектов культурного наследия заявила, что работы на большей части ограды ансамбля велись незаконно — без проекта и разрешений. Работы оказались согласованы только на западный участок стены и входные ворота, а все остальное делалось без необходимой документации.

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