Переславль-Залесский, Ярославская область, 24 мая, 2018, 12:24 — ИА Регнум. Переславский межрайонный прокурор обратился в суд с требованием обязать ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль» возобновить подачу топливно-энергетических ресурсов на котельную микрорайона Чкаловский в городе Переславле-Залесском. Об этом сообщает официальный сайт органов местного самоуправления Переславля.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, размер долга теплоснабжающей организации ООО «МЭС» перед газовщикамии составляет более 50 миллионов рублей. АО «Газпром газораспределение Ярославль» 21 мая приостановил подачу газа на котельную предприятия. ООО «МЭС» является единственной теплоснабжающей организацией в микрорайоне Чкаловский. В результате жители этого микрорайона Переславля-Залесского оказались без горячего водоснабжения. Кроме многоквартирных домов горячая вода перестала поступать в детский сад и школу, воинскую часть.

Переславская межрайонная прокуратура провела проверку по факту прекращения поставки газа на котельную, эксплуатируемую ООО «МЭС». По мнению контролирующего органа, действия ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» незаконны. Жилищным законодательством РФ закреплен принцип недопустимости произвольного ограничения права на получение коммунальных услуг, которое неразрывно связано с правом на жилище, гарантированным Конституцией Российской Федерации.

23 мая межрайонный прокурор обратился в суд с требованием обязать ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль» возобновить подачу топлива на котельную, а ООО «МЭС» обязать поставить тепловую энергию для нужд горячего водоснабжения. Отдельно в суд прокуратурой направлено заявление о применении обеспечительных мер для подачи газа на котельную до рассмотрения дела по существу.