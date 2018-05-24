Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 12:25 — ИА Регнум. Антироссийские западные санкции затормозили экономику РФ на 0,5% от объема ВВП России. Об этом сообщил 24 мая первый вице-премьер РФ, глава Минфина Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Отрицать влияние санкций на экономику России — это несправедливо. Такое влияние есть», — сказал Силуанов.

При этом он считает, что экономика РФ адаптировалась к новым условиям, причем внешние ограничения подстегнули Москву к структурным преобразованиям в экономике.

«Безусловно, влияние санкций оказывается на экономику, мы сегодня уже говорили, что оно может достигать 0,5% ВВП. Но мы не сидим сложа руки, осуществляем меры структурного реагирования на вновь сложившуюся ситуацию», — добавил Силуанов.

По его словам, если сегодня бюджет РФ балансировал при ценах в $50 за баррель нефти, то в следующем году сможет балансировать при ценах примерно в $40 за баррель.

Кроме того, после периода высокой инфляции Банк России и правительство смогли решить эту задачу, и в прошлом году уровень инфляции стал рекордно низким в истории РФ, подчеркнул Силуанов.

Он добавил, что Россия будет помогать отечественным компаниям, попавшим под санкции, с открытием новых рынков сбыта, например, в КНР.

Как сообщалось, Антон Силуанов ранее заявил, что от санкций страдают и бизнесы тех стран, которые вводят ограничения. При этом он подчеркнул, что введение санкций против России, по сути, подстегнуло ее к более активным структурным реформам.