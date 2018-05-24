Москва, 24 мая, 2018, 12:25 — ИА Регнум. В России не приходится говорить о дефиците рабочих рук, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 24 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление министра экономического развития РФ Максима Орешкина, сказавшего, что ряд признаков «свидетельствует о дефиците на рынке труда».

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

«Ситуация на рынке труда у нас сложно отслеживается традиционными статистическими показателями, — сказал Колганов. — По какой причине? По методологии Международной организации труда, безработный — это тот, кто лишён работы и активно ищет её. У нас же существует слой людей, которые не работают и активно работу не ищут. По крайней мере через официальные инстанции. Поэтому они в категорию безработных не попадают».

Это, однако, не означает, будто они не нуждаются в работе или не пытаются её найти. По словам Колганова, такие граждане стараются трудоустроиться не через официальные инстанции вроде биржи труда или служб занятости, а, например, по знакомству.

«У нас действительно уровень безработицы не такой высокий, как можно было бы подумать, вычтя из количества трудоспособного населения тех, кто совершает отчисления в Соцфонд, потому что у нас очень большой слой занятых нелегально, — уточнил Колганов. — У этих людей, как правило, низкие зарплаты. В их отношении не соблюдается трудовое законодательство, регулирующее продолжительность рабочего дня и прочее. У них очень неустойчивое положение на рынке труда. Они могут часто терять работу. Но другого варианта занятости у них нет».

Также экономист подчеркнул, что ситуация на российском рынке труда отнюдь не благостная.

«Если мы посмотрим на статистику негосударственных служб занятости, то увидим, что там на одну вакансию приходится масса претендентов, — отметил Колганов. — О дефиците рабочих рук говорить не приходится».

Напомним, что, выступая 23 мая на Петербургском международном экономическом форуме, министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что в России в ближайшее время будет расти дефицит на рынке труда.

«Рост в апреле составил 1,7% — вроде всё нормально, — сказал министр. — Безработица достигла рекордно низких значений, заработные платы увеличиваются. Всё это свидетельствует о дефиците на рынке труда. В ближайшие годы мы можем потерять 3,5 млн трудового населения. Дальше по этому каналу идти будет сложно».

Кроме того, он отметил, что, исходя из демографического прогноза, в ближайшие шесть лет 3,5 млн человек будут считаться потерянными как трудоспособное население.