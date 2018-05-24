Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 12:19 — ИА Регнум. Цена на черное золото в ближайшие три года может опуститься до $50 за баррель. Об этом сообщил глава Счётной палаты (СП) России Алексей Кудрин во время выступления на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018)

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Сейчас высокая цена на нефть, … но цена может через год, два или три снова стать $50», — отметил Кудрин.

Напомним, в мае стоимость барреля нефти Brent превысила $80.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 мая Госдума РФ приняла постановление о назначении бывшего главы Минфина Алексея Кудрина на пост главы Счётной палаты.

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