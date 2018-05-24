Тверь, 24 мая, 2018, 12:17 — ИА Регнум. В Тверской области до 2028 года реализуется или заявлено к реализации 63 инвестпроекта с общим объёмом инвестиций 461 млрд рублей. В рамках этих инвестпроектов в регионе будет создано в общей сложности 63 тыс. рабочих мест. Инвестиционный и экономический потенциал региона представлен на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который стартовал 24 мая. Делегацию Тверской области возглавляет губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона

Пресс-служба правительства Тверской области Стенд Тверской области на ПМЭФ-2018

«Необходимо обеспечить на территории региона условия для крупных инвестиционных проектов, которые дадут новые рабочие места во внебюджетной сфере, дополнительные налоговые отчисления», — считает Игорь Руденя.

В 2017 году запущена вторая очередь издательско-полиграфического комплекса «Парето-Принт» в Калининском районе, в Кимрах введена в строй вторая очередь научно-производственного комплекса по выпуску теплообменников для систем кондиционирования воздуха гражданских самолётов ЗАО «Хамильтон Стандард — Наука». В 2018 году заключён специальный инвестиционный контракт между министерством промышленности и торговли РФ и компанией — первый подобный контракт в отрасли авиастроения России. В числе реализованных инвестпроектов — строительство в Торопце мебельной фабрики группы компаний «Феликс» мощностью 50−60 тысяч изделий в месяц, открытие предприятия в сфере лесозаготовок и деревообработки в Пеновском районе. Также реализуется проект по строительству второй очереди завода по производству продуктов питания «Orion» в Калининском районе. В текущем году запланировано открытие крупнейшего в России дата-центра, построенного ОАО «Концерн Росэнергоатом» на базе Калининской атомной станции в Удомле.

16 инвестиционных проектов общей стоимостью более 25 млрд рублей реализуется в АПК региона — их реализация даст сельскохозяйственной отрасли 1,5 тыс. новых рабочих мест. В 2017 году, например, в Бежецком районе завершился один из этапов инвестпроекта ООО «Коралл» по созданию крупного свиноводческого комплекса.

На этот год запланировано строительство молочно-товарной фермы на 3,5 тыс. голов крупного рогатого скота в Кувшиновском районе, в Калининском районе намечена реконструкция здания цеха убоя скота и мясопереработки. В Конаково планируется строительство нового комплекса по производству цельномолочной продукции мощностью 3,4 тыс. тонн в год, а в Торжокском районе — молочно-товарной фермы на 400 голов.

Отметим, что в рамках экспозиции Петербургского международного экономического форума размещен стенд Тверской области. На нем представлены предприятия, выпускающие оборудование для нефтегазового сектора ООО «ГЕРС Технолоджи», «НПП Энергия», «Нефтегазгеофизика», «Бежецкий опытно-экспериментальный завод», «СТАН», предприятия пищевой промышленности ЗАО «Хлеб», ООО «Волжский пекарь», «Мармеладная сказка», «Тверской кондитер», «Ратибор», «Живая Еда», «Все Вкусное», «Форт-Грауд», а также издательско-полиграфический комплекс «Парето-Принт».

Планируется, что губернатор Игорь Руденя в рамках форума проведет целый ряд деловых встреч, в том числе — с руководством ООО «ГЕРС Технолоджи», госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», ООО «НТС-Лидер», ОАО «РЖД». В планах также — подписание соглашений о сотрудничестве правительства Тверской области с ПАО «Почта Банк» и Федеральным агентством по рыболовству. Еще одно соглашение планируется подписать между Бежецким опытно-экспериментальным заводом и Российским межотраслевым научно-техническим комплексом «Нефтеотдача», на поставку бурового оборудования.

Тверская область принимает активное участие в ПМЭФ ежегодно. В прошлом году на форуме Игорь Руденя обсудил направления сотрудничества с руководством компаний «Газпром», ВТБ, «Автодор», «Роснефть», «Сбербанк», SFT Group, подписал допсоглашение с «Роснефтью» о совместной реализации социальных проектов.