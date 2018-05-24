Петропавловск-Камчатский, 24 мая, 2018, 12:15 — ИА Регнум. В столице Камчатки 24 мая сразу несколько компаний по реализации нефтепродуктов в розницу, подняли цены на заправках. Самая ходовая марка бензина — АИ-92 — подорожала на 5 рублей за литр, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Wallspaper.ru Бензин

Читайте также: О снижении акцизов на топливо: Теперь остаётся проконтролировать

«Топливный союз Камчатки», «Нефтесоюз Камчатки», «Востокнефтепродукт» — эти три розничные компании сделали на своих АЗС наценку на топливо. Теперь АИ-92 стоит 49,5 рубля за литр, АИ-95 — от 50,7 до 51 рубля, дизельное топливо — от 55,3 до 55,5 рубля.

Днём раньше повышение цен на своих АЗС сделала «Камчатская топливная компания».

При этом розничные продавцы предупреждали о грядущем повышении, ведь, они могут покупать оптом топливо только у монополиста — АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

Читайте также: Правительство понижает акцизы для стабилизации цен на бензин

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном УФАС, уведомление о повышении розничных цен на АЗС Камчатки поступило 23 мая. Монополист сообщал, что намерен с 26 мая увеличить розничную стоимость бензина и дизельного топлива на 1 рубль за литр.

«Предприятие обосновало повышение розницы на топливо объективными, по их мнению обстоятельствами: увеличением фискальной нагрузки на производство и реализацию дизтоплива. Рост величины акцизов составил 13%, в рублёвом эквиваленте это более 70 копеек за литр, ростом величины акцизов на автомобильные виды бензина класса 5 на 11%, что в пересчёте составило 80 копеек за литр. Предыдущее повышение цены на топливо АО «ННК-Камчатнефтепродукт» провело в конце прошлого года. Тогда руководством этой компании было принято решение увеличить стоимость бензина и ДТ на 2 рубля, но региональному правительству удалось договориться с владельцами компании и цены поднялись только на один рубль. Мы проверим основания для повышения цен», — пояснили в антимонопольной службе.

Читайте также: Якутии обещают цены на бензин в 60 рублей за литр: «А вы не знали?»

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах России наблюдается устойчивый рост цен на топливо. Его объясняют резким скачком цены на нефть и провалом рубля, в результате которых «экспортная альтернатива нефтяных компаний стала более приоритетной, и нефтяники начали активно продавать топливо за рубеж, создав напряжённость на внутреннем российском рынке и некий дефицит». Поэтому оптовые цены начали расти на фоне потери контроля над рынком нефтепродуктов со стороны ФАС и Минэнерго.

Для снижения роста цен на топливо правительство приняло решение снизить акциз на автомобильный бензин на 3 тыс. рублей за тонну, на дизельное топливо на 2 тыс. рублей.