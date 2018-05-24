Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 12:15 — ИА Регнум. Повышение налогов в ближайшие шесть лет исключил первый вице-премьер правительства России — министр финансов Антон Силуанов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

По словам министра, в правительстве продолжается обсуждение «отдельных настроек реформ», однако в налоговой сфере, прежде всего, будет обеспечена предсказуемость и прозрачность. Поэтому власти будут стремиться снизить те налоги, «которые негативно влияют на бизнес», и упростить саму систему.

Напомним, предложение о повышении налоговой нагрузки прозвучали на этапе формирования нового кабинета министров. Сам Силуанов ранее сообщал, что правительство России подготовит предложения по налоговой системе до середины июля 2018 года.

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