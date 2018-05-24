Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, курировавший транспорт, но не вошедший в новый состав правительства РФ, пока не намерен уходить с поста председателя совета директоров РЖД. Об этом сегодня, 24 мая, он заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аркадий Дворкович

При этом он отметил, что его пребывание в совете директоров РЖД зависит от решения правительства. Причём это касается и сроков, и перспектив сохранения должности. Сам же он предсказать ничего не может, но «пока да», остаётся.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая на тот момент исполняющий обязанности вице-премьера РФ Аркадий Дворкович был выдвинут правительством России в качестве кандидата в совет директоров РЖД правительством России. Также в качестве претендентов на этот пост выдвинуты бывший губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и председатель правления Россельхозбанка (РСХБ) Дмитрий Патрушев. Также в список включены гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозёров, председатель совета директоров ООО «ЕСН» Григорий Берёзкин, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, замминистра финансов РФ Андрей Иванов и замминистра транспорта РФ Алан Лушников.