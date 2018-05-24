Кемерово, 24 мая, 2018, 12:05 — ИА Регнум. Центральный районный суд Кемерово продлил арест обвиняемой по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» бывшей начальнице инспекции Госстройнадзора по области Танзиле Комковой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ThePixelman Арест

Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил оставить Комкову в СИЗО до 25 августа 2018 года.

Напомним, пожар в четырехэтажном ТРЦ «Зимняя вишня» начался днём 25 марта. С огнём удалось справиться лишь к утру следующего дня. В результате трагедии погибли 60 человек, большинство из них — дети.

На сегодняшний день следователи предъявили обвинение восьми фигурантам уголовного дела — техдиректору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгию Соболеву; управляющей торговым центром Надежде Судденок; гендиректору ТЦ Юлии Богдановой; начальнику инспекции Госстройнадзора области Танзиле Комковой; главе компании «Системный интегратор» Игорю Полозиненко; сотруднику этой же компании Александру Никитину; сотруднику частного охранного предприятия Сергею Антюшину и начальнику караула пожарно-спасательной части № 2 Сергею Генину.

Следователи продолжают работу по установлению других чиновников, причастных к пожару в «Зимней вишне».