Калининград, 24 мая, 2018, 13:04 — ИА Регнум. В Калининграде должен быть установлен памятник прусскому народу, истребленному германским орденом. Такое мнение высказал политолог, главный редактор журнала «Русский мир.Ru» Георгий Бовт, выступая накануне в эфире ГТРК «Калининград».

Из архива В.И. Кулакова Битва пруссов и крестоносцев на капители в польском Мальборке

Эксперты регионального политического ток-шоу «30 минут», среди которых были и шеф--редактор ИА REGNUM в Калининграде Андрей Выползов, подняли тему педалирования немецкого следа в истории российского эксклава при полном игнорировании многовековой истории прусского народа и славянских племен, живших на этой территории до германской агрессии.

«В 2005 году мы с помпой отпраздновали 750-летие Кёнигсберга-Калининграда, даже не задумываясь, что, прежде чем основать в 1255 году замок «Кёнигсберг», германцы сожгли находившуюся на этом же месте столицу пруссов — город Твангсте. Согласно же историческим хроникам, Твангсте на момент разрушения было, минимум, 300 лет», — сказал Выползов.

Георгий Бовт согласился, что «уничтоженное племя пруссов должно стать частью историю Калининградской области».

Все же знают, что Кёнигсберг был частью этой истории, а вот тему пруссов в Калининграде я пока не заметил. Но это также предмет для изучения туристов. Они должны знать, что история этого края началась не с Кёнигсберга».

Политолог продолжил, что «безусловно, история геноцида прусского народа должна быть увековечена в Калининграде».

Эксперта поддержал калининградский политолог Александр Носович:

«У нас есть памятник геноциду евреев на территории Восточной Пруссии (стела в память о расстреле немцами нескольких тысяч еврейских узников в январе 1945 года. — ИА REGNUM ), но памятника геноциду пруссов нет. А ведь это тоже бы геноцид. Более того, то, что делали тевтонские рыцари с пруссами, взяли на вооружение нацисты. Я говорю о предтечи концлагерей. Об этом тоже нужно рассказывать».

Из архива В.И. Кулакова Поверженный прусс под глобусом на гравюре XVII века

ИА REGNUM дополняет, что т.н. Прусский крестовый поход, завершившийся истреблением балтоязычных племён пруссов, германский Тевтонский орден начал в первой половине XIII века.

По мнению археолога, доктора исторических наук Владимира Кулакова, глубочайшая ошибка большинства жителей Калининградской области считать, что немцы — автохтоны этой территории.