В Калининграде предложили увековечить историю геноцида прусского народа
Калининград, 24 мая, 2018, 13:04 — ИА Регнум. В Калининграде должен быть установлен памятник прусскому народу, истребленному германским орденом. Такое мнение высказал политолог, главный редактор журнала «Русский мир.Ru» Георгий Бовт, выступая накануне в эфире ГТРК «Калининград».
Эксперты регионального политического ток-шоу «30 минут», среди которых были и шеф--редактор ИА REGNUM в Калининграде Андрей Выползов, подняли тему педалирования немецкого следа в истории российского эксклава при полном игнорировании многовековой истории прусского народа и славянских племен, живших на этой территории до германской агрессии.
«В 2005 году мы с помпой отпраздновали 750-летие Кёнигсберга-Калининграда, даже не задумываясь, что, прежде чем основать в 1255 году замок «Кёнигсберг», германцы сожгли находившуюся на этом же месте столицу пруссов — город Твангсте. Согласно же историческим хроникам, Твангсте на момент разрушения было, минимум, 300 лет», — сказал Выползов.
Георгий Бовт согласился, что «уничтоженное племя пруссов должно стать частью историю Калининградской области».
Все же знают, что Кёнигсберг был частью этой истории, а вот тему пруссов в Калининграде я пока не заметил. Но это также предмет для изучения туристов. Они должны знать, что история этого края началась не с Кёнигсберга».
Политолог продолжил, что «безусловно, история геноцида прусского народа должна быть увековечена в Калининграде».
Эксперта поддержал калининградский политолог Александр Носович:
«У нас есть памятник геноциду евреев на территории Восточной Пруссии (стела в память о расстреле немцами нескольких тысяч еврейских узников в январе 1945 года. — ИА REGNUM ), но памятника геноциду пруссов нет. А ведь это тоже бы геноцид. Более того, то, что делали тевтонские рыцари с пруссами, взяли на вооружение нацисты. Я говорю о предтечи концлагерей. Об этом тоже нужно рассказывать».
ИА REGNUM дополняет, что т.н. Прусский крестовый поход, завершившийся истреблением балтоязычных племён пруссов, германский Тевтонский орден начал в первой половине XIII века.
По мнению археолога, доктора исторических наук Владимира Кулакова, глубочайшая ошибка большинства жителей Калининградской области считать, что немцы — автохтоны этой территории.
«В историческом плане немцы в Пруссии — временщики. Если мы пришли сюда освободить землю от нацизма, то они пришлю сюда оккупантами. С мечом, огнём и кровью. Этот аспект определяющий», — сказал археолог, защитивший докторскую диссертацию на тему «Пруссы