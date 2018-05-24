Москва, 24 мая, 2018, 12:02 — ИА Регнум. Минтруд планирует утвердить профстандарт для специалистов в сфере недвижимости. Документ призван подтолкнуть рынок от стихийного к цивилизованному развитию, пишет 24 мая газета «Известия».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

В проекте профстандарта «Специалист в сфере недвижимости» большое внимание уделено этическим нормам. Риелторы, по мнению авторов документа, должны хранить в тайне сведения о клиенте, быть честными и порядочными, не утаивать реальную стоимость объекта.

Для специалиста в сфере недвижимости недопустимо пользоваться некомпетентностью или болезнью клиента ради корысти, а также клеветать на других риелторов.

Предлагается также именовать риелторов агентами, экспертами или брокерами в зависимости от того, чем именно они занимаются: осмотром объектов, составлением базы данных, организацией или сопровождением сделок, координацией всей работы.

Министерство труда и социальной защиты рассчитывает утвердить профстандарт в третьем квартале 2018 года.

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