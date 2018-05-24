Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 12:05 — ИА Регнум. Политика протекционизма вредит институтам экономической интеграции, которые мировые державы строили на протяжении долгих лет. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Модератор сессии клуба «Валдай», редактор по развивающимся рынкам американского телеканала CNN Джон Дефтериос попросил Силуанова прокомментировать «холодную войну», в состоянии которой находятся США и Россия.

Напомним, 16 мая стало известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил своим министрам подготовить план по введению дополнительных санкций против России за якобы имеющееся нарушение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

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Антон Силуанов назвал происходящее не войной, но «противостоянием», которое по-прежнему сохраняется между двумя державами. «Это противостояние, тем не менее, все равно сохраняется, к сожалению, только в других сферах», — сказал Силуанов.

«Всё больше и больше ставится вопрос о том, что наряду с позитивными изменениями нарастают факторы негатива», — добавил он.

Главным таким фактором он назвал политику протекционизма, ограничения в торговле, потоках капитала, функциональные изменения в международных организациях, которые были созданы для мировой интеграции и увеличения темпов экономического роста. Сейчас, по словам Силуанова, наблюдается обратный процесс, когда санкции могут распространиться «на союзников».

«На самом деле непонятно, к чему дальше это будет приводить. Это вопрос продолжения политики протекционизма такими мерами экстерриториального воздействия в целях придания преференций своей собственной экономике. Мы считаем, что это путь в тупик, в тупик развития мировой экономики, в тупик тем действиям, которые предпринимались мировым сообществом всё последнее время, когда создавались интеграционные союзы, условия для свободного развития торговли и перетоков капитала. Сейчас всё это, к сожалению, пересматривается, и это, безусловно, вредит всем экономикам», — подчеркнул Антон Силуанов.

Он добавил, что от санкций страдают и бизнесы тех стран, которые вводят ограничения. Россия выступает за курс на свободное перемещение капиталов и свободную торговлю, сказал вице-премьер. При этом он подчеркнул, что введение санкций против России, по сути, подстегнуло ее к более активным структурным реформам.

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