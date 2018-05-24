Переславль-Залесский, Ярославская область, 24 мая, 2018, 12:04 — ИА Регнум. В Переславле-Залеском Ярославской области победителем конкурса на стелу, которую поставят на въезде в город, стала Ольга Сафарова Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Переславля.

Въездной знак-победитель

В конце 2017 года администрацией города был объявлен конкурс на лучший эскизный проект въездной стелы. Он должен был содержать идею, отражающую образное представление о городе Переславле-Залесском с учетом исторических, культурных, экономических особенностей и современных достижений, а также символы культуры и многовековой истории города. На конкурс подали заявки авторы 17 проектов, победитель должен был быть определен к 1 марта, но он стал известен лишь 23 мая 2018 года. Наибольшее число голосов в опросе на сайте мэрии Переславля занял проект Ольги Сафаровой. Жюри согласилось с мнением переславцев и признало его победителем.

«Решение въездного знака соединяет в себе классические элементы дизайна отсылающие к культурному наследию в виде символического изображения храма, ассоциированного визуально с Никольским Собором города, и современным решением в архитектуре в стиле минимализм: два вертикальных элемента отсылают к Воротам в Золотое Кольцо России, круг дает ассоциацию с Золотым кольцом России, также аллегорически золотой условный полукруг внутри кольца трактуется как радуга, восход солнца», — написал автор в пояснительной записке к проекту.

Знак хотят сделать из нержавеющей стали, металла желтого цвета и гранита. Или заменить их на более дешевые аналоги. Дата установки знака пока неизвестна.