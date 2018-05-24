Москва, 24 мая, 2018, 11:59 — ИА Регнум. В России за последний год снижение доли курильщиков начало замедляться. Это связано с переходом курильщикови сигарет на другие виды табачной и никотинсодержащей продукции — кальяны, электронные сигареты \ вэйпы, системы нагревания табака. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Pixabay.com Девушка с электронной сигаретой

Так, если в 2016 году заменителями сигарет пользовались 4% курильщиков, то сегодня эта доля выросла до 11%. Причем треть из них потребляют никотиносодержащие продукты каждый день. Больше всего распространены электронные сигареты, вэйпы и др. среди молодежи в возрасте 18−24 года (25%). Аналогичный показатель был зафиксирован и по курению кальянов.

Помимо сигарет 32% курильщиков параллельно пользуются и другими никотинсодержащими продуктами: вэйпами (19%), одноразовыми электронными сигаретами (18%), электронными сигаретами со сменным картриджем (10%), системами нагревания табака (10%). 26% курильщиков курят кальяны.

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Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 30 тыс. жителей России, 11 тыс. 500 домохозяйств в 190 городах с населением от 10 тысяч человек. В мае 2018 года опрошены 1500 потребителей табака и никотиносодержащих продуктов.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, в России за последние пять лет доля курильщиков сократилась на треть — с 40% населения в 2013 году до 31% на начало 2018 года. Девять из десяти (88%) курильщиков хотя бы раз задумывались над тем, чтобы бросить курить сигареты.

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