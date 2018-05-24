Нью-Йорк, США, 24 мая, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Суд Нью-Йорка запретил президенту США Дональду Трампу блокировать критикующих его пользователей в аккаунте Twitter. Об этом сообщает 23 мая американский телеканал NBC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трампарарамп

По информации издания, суд согласился с мнением семи «забаненных» главой государства граждан о том, что Трамп, блокируя подписчиков своей страницы, нарушает положения Первой поправки к Конституции США, гарантирующей право на свободу слова и выражение несогласия.

Как сообщало ИА REGNUM, интересы главы Белого дома в суде представлял департамент юстиции США. С точки зрения его представителя, Трамп имеет право на выбор аудитории для собственных площадок в социальных сетях. Сторона ответчика заявила, что Белый дом будет апеллировать к вышестоящим судебным инстанциям.

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