Москва, 24 мая, 2018, 11:57 — ИА Регнум. Пакет законов о финансовом омбудсмене Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Вводится новый институт — финансовый уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг, который утверждается советом директоров ЦБ по представлению председателя ЦБ при согласовании с президентом РФ.

Прописывается возможность назначения на должность уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг судьи, пребывающего в отставке и имеющего стаж работы в должности судьи.

Предполагается, что омбудсмен будет оперативно и бесплатно для граждан урегулировать в досудебном порядке споры с финансовыми организациями в ситуациях, когда потребитель и организация не смогли урегулировать спор в претензионном порядке.

В чём поможет омбудсмен

В первую очередь финансовый уполномоченный начнет взаимодействовать со страховыми организациями по спорам, вытекающим из договоров ОСАГО и КАСКО, потом по иным видам страхования, а впоследствии с другими финансовыми организациями (МФО, КПК, банками, ломбардами, НПФ). При этом омбудсмен будет браться не за все дела, в поле его интересов те, где верхний порог спора установлен в размере 500 тыс. рублей. Кроме того, финансовый уполномоченный не будет рассматривать дела, по которым ведется процедура медиации или по которым уже принято решение суда.

Как работает механизм

Физическому лицу помощь будет оказываться бесплатно, а само обращение может быть подано как на бумажном носителе, так и в электронном виде (в том числе, через МФЦ). Предельный срок рассмотрения обращений составит 15 рабочих дней.

Если банк не исполняет решение финансового уполномоченного, то он выдает клиенту — физическому лицу удостоверение, являющееся исполнительным документом. При этом гражданин сможет обратиться в суд, если его не удовлетворяет вынесенное омбудсменом решение.