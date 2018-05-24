Село Булгунняхтах, Якутия, 24 мая, 2018, 11:54 — ИА Регнум. В Якутии мужчина застрелил пять человек, в том числе ребенка и покончил с собой, сообщает региональный главк СКР.

Цитата из х/ф «Большое ограбление поезда». Реж. Эдвин Портер. 1903. США Стрелок

Инцидент произошел в селе Булгунняхтах (Хангаласскиц район). По предварительным данным, местный житель напал на пятерых человек.

Пострадали несколько семей. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

По данным Life, мужчина приехал в село из Якутска около десяти лет назад. Жил мужчина один, был нелюдимым и ни с кем не общался.

Он вышел из своего дома и начал стрелять по людям из охотничьего ружья. Сначала мужчина застрелил женщину с ребенком, а затем убил соседа, выбежавшего на звуки выстрелов.