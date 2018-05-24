Москва, 24 мая, 2018, 13:08 — ИА Регнум. Издательство «Манн, Иванов и Фербер» выпустило графическую историю «Теремок»художника и иллюстратора Игоря Олейникова. На страницах книги всем знакомая сказка адаптирована под современную реальность и получила новую трактовку.

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» Фрагмент комикса «Теремок» художника Игоря Олейникова

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» Обложка комикса «Теремок» художника Игоря Олейникова

Главные изменения коснулись персонажей — каждому из них автор придумал предысторию, в результате которой каждый из них и пришёл жить в Теремок. В истории появляется Ящерка, которая приехала из другого города и оказалась без крыши над головой. Лягушка подрабатывала дворником, а Белочка нашла своё призвание в изобразительном искусстве. Зайчик работал археологом, но в итоге оказался на улице. Не лучшая жизнь постигла и Лису, которая зарабатывала деньги на жизнь, исполняя песни в электричках. Неожиданные роли получили и Волк с Медведем — первый промышляет воровством, а второй оказался большим начальником.

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» Фрагмент комикса «Теремок» художника Игоря Олейникова

Обо всём этом свидетельствует вовсе не текст истории, а её графическая составляющая. Минимальное количество текста позволяет читателю самостоятельно придумать, что именно случилось с каждым из персонажей и какой жизненный поворот стал решающим. Детальные иллюстрации подсказывают, в какую сторону нужно направить фантазию.

И хотя текст сказки остался почти нетронутым и всё так же направлен на детскую аудиторию, общая концепция книги ясно даёт понять, что чем старше читатель, тем больше выводов он вынесет для себя из истории. Уже с первой страницы истории приходит понимание, что за каждым из животных стоит реальная человеческая история.

Корреспондент ИА REGNUM пообщался с Игорем Олейниковым и узнал, почему автор решил «осовременить» детскую сказу, как иллюстратор пришёл к созданию графических историй и какие еще сказки он собирается переделать на новый лад.

«Теремок» выбран как вторая известная в России сказка, к которой у меня есть вопросы. Почему все эти звери решили поселиться в одном доме, хотя у каждого из них должен быть свой? Почему все они вдруг оказались бездомными? К тому же это вторая после «Лисы и Зайца» сказка, где основной конфликт разворачивается вокруг Жилища, Дома. Конечно, хотелось бы, чтобы была трилогия, но трудно найти еще одну столь же известную сказку про Дом. Есть «Зимовье зверей», но она не так известна, как эти две. Боюсь, что так и останется дилогия. Посмотрим.

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» Фрагмент комикса «Теремок» художника Игоря Олейникова

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» Фрагмент комикса «Теремок» художника Игоря Олейникова

Думаю, что взрослые. Дети просто не увидят и не поймут всех тонкостей. Им не известны эти жизненные коллизии, из-за которых все герои сказки лишились своих домов. Неизвестны, и слава богу. Надеюсь, что они их никогда и не узнают.

Трудности обычно возникают при придумывании и выстраивании раскадровки. Как это сделать правильно, как соблюсти законы жанра. Как сделать так, чтоб не возникало вопросов к изобразительному ряду.

До этого я рисовал только иллюстрации, вставленные в текст, или книжки-картинки, где текст все же присутствует, хоть и минимально. А тут рассказ в одних картинках. В «Лисе и Зайце» текст стоит только в начале, но в Теремке мы все же решили давать подписи под иллюстрациями. Классический текст русской народной сказки под иллюстрациями с современными реалиями. Поэтому называется это уже не графический роман, а скорее, история в картинках. И уж точно это не комиксы, как про эти книги говорят. Хотя в комиксе есть такой прием — рисовать полосами. Но между отображенными событиями должно пройти время, что, собственно, сделано в «Лисе и Зайце», не в «Теремке».

А по «Теремку» я ездил советоваться в Молодежную библиотеку с художником Алимом Велитовым. Он мне очень помог в составлении раскадровки, разъяснил кое-какие приемы комикса, дал справочную литературу.

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» Фрагмент комикса «Теремок» художника Игоря Олейникова

Даже не могу сказать, что это было трудно, скорее, очень интересно. Это же как придумывать сценарий к фильму. И тут уже я сам себе режиссер, который, как выяснилось, сидел во мне все годы, прошедшие после ухода из анимации. «Кто есть кто» тут выяснилось быстро, а вот что они конкретно делают… Это пришлось долго искать. Медведь, правда, сразу стал медвежатником. А кем же еще он мог стать? Собаку сразу решил сделать той-терьером, поэтому она стала военным, сержантом. Такой маленький начальник. Бык… Ну, тут сразу ясно, кто он и откуда. Вот Петух родился не сразу. Но когда я понял, кто он, откуда и почему, дальше все покатилось быстро.

Хотя можно, конечно, вспомнить, что петух — это вообще сакральный сказочный персонаж, прогоняющий на рассвете всякую нечисть кукареканьем, а Лиса — существо, живущее в подземной норе и поэтому принадлежащее нижнему миру. Но это было бы слишком просто для этой книги и к тому же не вписывалось в общий контекст. К вопросу о комиксах: я как не умел рисовать комиксы, так и не умею. Это отдельное искусство. Я в нем не силен.

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» Фрагмент комикса «Теремок» художника Игоря Олейникова

С мультфильмов я и не переключался. Скорее, я к ним в этой книге вернулся. Как-то на выставке в галерее G8 (там были выставлены «Сказки» Пушкина) ко мне подошла моя знакомая Светлана Мицул и спросила: «Игорь, а ты не хочешь сделать графический роман?» Эта мысль запала мне в голову. Как-то на встрече в «Братце Лисе», где присутствовала представитель издательства «Манн, Иванов и Фербер», я рассказал об этом желании. Потом они позвонили и предложили сделать такую книгу. Я уже тогда думал про «Лису и Зайца». Они согласились. Так и покатилось.

Да, хотел бы «Колобок» и другие, но там уже начинается такая чернуха. Может, сделаю сам и потом буду предлагать издателям.

Вот этого совершенно нет. Я не умею придумывать историю. Интересную, связную, с завязкой, конфликтом, развитием и развязкой. Мне нужен все же заказ, хоть ты тресни. Я знаю, что в мире многие художники сами пишут и иллюстрируют, но у меня не получается.

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» Фрагмент комикса «Теремок» художника Игоря Олейникова

Сейчас более интересен, конечно, формат рассказа в картинках. Но много так не порисуешь. Сейчас у меня идут иллюстрации к книге. Просто создавая рассказ в картинках, ты как бы являешься и автором, хоть и берешь за основу известную вещь. Но так подаешь, чтобы можно было взглянуть не нее, как на совсем новое произведение. Конечно, это не мое ноу-хау. До меня так делали, делают и после будут делать. А «Лиса и Заяц» на сегодняшний день — самая любимая и интересная для меня книга.

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» Фрагмент комикса «Теремок» художника Игоря Олейникова

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» Фрагмент комикса «Теремок» художника Игоря Олейникова

Игорь Олейников — российский художник и иллюстратор, в прошлом художник-постановщик анимационного кино. В 2018 году стал лауреатом литературной премии имени Андерсона. С 1979 по 1990 год Игорь работал на киностудии «Союзмультфильм» и участвовал в создании таких фильмов, как «Тайна третьей планеты», «Жил-был пес», «Путешествие муравья» и «Мартынко». Параллельно с работой в анимации художник сотрудничал с детскими журналами и книжными издательствами. За 30 лет он проиллюстрировал более 80 книг, среди которых «Баллада о маленьком буксире» Иосифа Бродского, «Все бегут, летят и скачут» Даниила Хармса и другие.