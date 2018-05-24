Донецк, 24 мая, 2018, 11:50 — ИА Регнум. Войска Украины 16 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 23 мая, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иоганн Генрих Фюссли. Одиссей перед Сциллой и Харибдой (фрагмент). 1794-1796

Согласно сообщению, ВСУ обстреляли горловское и мариупольское направления из минометов, гранатометов и стрелкового оружия различных калибров. Пострадали населенные пункты Горловка, Зайцево, Доломитное, поселок шахты им. Гагарина, Широкая Балка, Озеряновка, Верхнеторецкое, Васильевка, Дзержинское, Ленинское.

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Напомним, ранее украинские военнослужащие обстреляли ДНР 11 раз, при этом была ранена мирная жительница. Также ранее произошел взрыв в рейсовом автобусе, один ребенок погиб, еще трое были ранены.