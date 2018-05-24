Ярославль, 24 мая, 2018, 11:47 — ИА Регнум. В организационный комитет Ярославского регионального отделения партии «Единая Россия» поступило заявление от депутата областной думы Василия Бобкова. В нем он просит снять своего коллегу Павла Дыбина с праймериз и исключить его из партии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru «Единая Россия»

Напомним, 23 мая Павел Дыбин был задержан, сегодня ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере). Депутат поменял статус — из подозреваемых он стал обвиняемым.

«По информации, в вину Павлу Дыбину вменяются действия, имеющие выраженный коррупционный характер и происходящие в 2017 году, в период руководства Дыбина муниципалитетом города Ярославля», — отмечает в своем заявлении Василий Бобков.

Он отмечает, что опубликованные в СМИ факты говорят о том, что Дыбин подорвал доверие, оказанное ему членами партии «Единая Россия», совершил действия, наносящие ущерб имиджу партии и таким образом дискредитировал Ярославское региональное отделение партии.

«Согласно Уставу партии «Единая Россия», ее член может быть исключен за несоблюдение Устава партии, программных документов, решений центральных органов, руководящих органов структурных подразделений, за действия, дискредитирующие партию, или иное действие, наносящее ущерб политическим интересам партии, а в случае возбуждения уголовного дела в соответствии с законодательством РФ в отношении такого члена партии членство может быть приостановлено по решению органов, перечисленных в Уставе», — указывает автор заявления.

Он отмечает, что в случае с Дыбиным уголовное преследование возникает в процессе процедуры предварительного голосования. Согласно положению о его проведении, основанием для отказа в регистрации участника праймериз является выявление действий, дискредитирующих партию или наносящих ущерб ее политическим интересам.

Участник может быть исключен оргкомитетом в случаях выявленных обстоятельств, которые являются основанием для отказа в регистрации.

«Основываясь на этом, прошу оргкомитет проверить факты о наличии уголовного преследования Павла Дыбина, в случае подтверждения приостановить членство в партии, вынести вопрос об исключении на рассмотрение руководящих органов партии. Исключить кандидата предварительного голосования из списков участников по территории №9», — просит Василий Бобков.

Он отмечает, что непринятие соответствующих мер может рассматриваться региональным, и федеральным руководством, а также жителями города области и страны как попытка воспрепятствовать правосудию, а также выражение солидарности с очевидными коррупционными деяниями, соучастие Ярославского регионального отделения партии в коррупционных преступлениях и дискредитации всей партии.