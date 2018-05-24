Москва, 24 мая, 2018, 11:47 — ИА Регнум. Закон, разрешающий голосовать не по месту регистрации, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

На выборы депутатов Госдумы распространяется примененный, в том числе при проведении выборов президента РФ 18 марта 2018 года порядок голосования по месту нахождения избирателя. Гражданин РФ сможет подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения вместо получения открепительного удостоверения.

«Мы просто используем возможности современных технологий. Они гарантируют простоту и скорость подачи заявки на смену участка голосования в многофункциональных центрах «Мои документы». Или через портал госуслуг, вообще не выходя из дома. Это реально займет у избирателя несколько минут», — заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Пинский, отметив, что эти же технологии «позволяют полностью исключить возможность голосования на нескольких избирательных участках», что так волновало депутатов Госдумы от оппозиции.

Госдума создает более благоприятные условия для «карусельщиков», считают в «Справедливой России». Депутат Госдумы Валерий Гартунг согласился с тем, что камеры фиксируют такие нарушения, однако реакции на них нет.

Одновременно закон закрепляет право Общественной палаты РФ, общественных палат субъектов РФ назначать наблюдателей в избирательные комиссии.

Прописываются гарантии наблюдателям, назначенным зарегистрированными кандидатами, одним из субъектов общественного контроля, обеспечения возможности прибытия к месту проведения досрочного голосования, к месту проведения голосования вне помещения для голосования.

Кроме того, в законе закреплена возможность применения средств видеонаблюдения в помещениях территориальных избирательных комиссий.