Токио, 25 мая, 2018, 04:06 — ИА Регнум. Российско-японское взаимодействие в экономической сфере вряд ли можно назвать масштабным. Почему сотрудничество двух стран значительно серьезнее выглядит в информационном пространстве, чем в реальности, рассказывает доктор исторических наук, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Если обратиться к сообщениям в СМИ, то создается впечатление, что Япония масштабно помогает России в экономике. Каждое событие находит свое место в обойме «японской помощи», будь то новые аппараты диагностики рака или система «умных светофоров», которые сами решают, как им включать тот или иной сигнал, исходя из дорожной обстановки. Но если посмотреть на карту России и сравнить экономический эффект от японского участия с общей суммой, то упомянутый эффект оказывается вполне микроскопическим.

Польза от всех этих начинаний, разумеется, есть. Вот только она совершенно не соответствует представлению о Японии как о третьей экономике мира. В советский период экономическое сотрудничество между СССР и Японией с 1970-х годов удваивалось каждые 5 лет, речь шла не о теплицах или светофорах, а об оснащении крупных портов и открытии фабрик. Сам японский премьер соглашается с тем, что программа «восьми пунктов», на которую он возлагал большие надежды в деле улучшения российско-японских отношений, пробуксовывает. И тем неадекватнее выглядят настойчивые попытки Токио связать открытие «настоящих» экономических связей с капитуляцией России по вопросу Курил.

Читайте статью Когда раскроются японские «бутоны» на российской земле? и другие публикации Анатолия Кошкина в проекте «Страсти по Курилам».