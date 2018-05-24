Дамаск, 24 мая, 2018, 11:45 — ИА Регнум. Коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, нанесла удар по территории Сирии, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек, сообщает 24 мая Al Arabia.

Марк Шагал. Покойник. 1908

Пока неизвестно по чьим позициям был нанесен удар и пострадали ли мирные жители, сирийские военные или представители террористических организаций.

Напомним, коалиция, возглавляемая США ведет активную деятельность на территории Сирии, при этом не имея на то никаких юридических оснований. Более того, американская коалиция регулярно наносит удары по правительственным войскам, а также по мирным гражданам.