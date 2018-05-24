Владивосток, 24 мая, 2018, 12:10 — ИА Регнум. Предстоящее лето лишит жителей Дальнего Востока одного из популярных мест морского пляжного отдыха. Легендарный приморский курорт Шамора закрыт для купания — здесь обнаружены опасные для здоровья людей бактерии. Аналогичный запрет санитарные службы распространили на пляжи станции Чайка, мыс Токаревский и мыс Кунгасный — также излюбленные места отдыхающих. Еще одна легендарная приморская зона пляжного отдыха — Славянка — отчаянно, но безуспешно борется против строительства угольного терминала. Лететь на отдых к морю в Крым и Сочи дорого. Дальневосточники опять смотрят в сторону соседних азиатских курортов.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Пляжи Хайнаня ждут дальневосточников

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В Приморье, куда традиционно на время летних отпусков стекается подавляющее большинство небогатых жителей всех субъектов Дальнего Востока, осталось несколько мест, где предстоящим летом можно будет купаться.

«Это пляж ПКО им. Сергея Лазо, «Ривьера Лагуна» на станции «Санаторная» и бухта Аякс на Русском острове», — выяснило хабаровскоеИА ДВ-Новости.

Но дальневосточники в этом году, как, впрочем, и в прошлые годы больше смотрят в сторону азиатских курортов.

Бесспорные фавориты сезона — роскошный Хайнань, приветливый Таиланд, радушный Вьетнам. В эти гиганты туриндустрии летают чартерные рейсы, а цены, даже на довольно дорогом Хайнане, куда ниже, чем в Сочи и Крыму.

А Дальний Восток, похоже, потеряет еще одну «жемчужину» пляжного отдыха — Славянку. Местные жители отчаянно сопротивляются против строительства там угольного терминала.

Бизнесмены и власти наперебой утверждают, что гигантский угольный комплекс не нанесёт вреда уникальной экосистеме. Но жители и местные предприниматели, вложившие всё, что у них было, в строительство турбаз, не верят и продолжают протестовать.

«В Славянку едут потому, что здесь нет никаких промышленных объектов. Планируемая огромная стройка будет вестись не один год, за это время туристы забудут сюда дорогу. К тому же строительство угольного терминала предполагается в черте поселка Славянка, в 100 метрах от жилых домов, угольная пыль, пыль от строительства будет накрывать дома. Планируется строительство огромных угольных складов, дорог для терминала, по которым будет ездить большегрузная техника. О каком туризме и пляжном отдыхе можно будет говорить? Жители Славянки против!», — написали на своей страничке в социальной сети члены инициативной группы «Славянка против угля».

Жители Славянки продолжают протестовать и в соцсетях посылают бизнесменов на север Хабаровского края — восстанавливать полуразрушенный порт Мыс Лазарева. Но битву эту Славянка, скорее всего, проиграет. А вместе с ней проиграют и все дальневосточники, потеряв ещё один из оставшихся морских курортов в самом холодном макрорегионе России.

Разумеется, ни о каком пляжном отдыхе предстоящим летом речь не пойдёт и в приморской Находке — там хоть страсти антиугольного протеста и поутихли, но бухта, увы, далека от того состояния, когда в ней можно купаться.

Многочисленные чиновники, которым поручено во что бы то ни стало развивать туризм на Дальнем Востоке, предлагают отдых практически во всех субъектах макрорегиона. Например, сообщается, что в Якутии имеется аж 130 гостиниц, 76 турфирм. Даже на Чукотке есть 7 отелей и 4 турфирмы. Но обделенные солнцем и теплым морем жители ДФО хотят на пляж и купаться, загорать и фрукты есть, и вернуться из отпуска загорелыми и здоровыми.

Улететь из Хабаровска в Симферополь, например, 5 июля и вернуться обратно 26 июля можно за цены от 51 738 рублей до 89 900 рублей. Из Владивостока в этот же период времени авиабилеты обойдутся ещё дороже: от 69 192 рублей до 344 370 рублей (Аэрофлот). Полететь в Крым из Магадана в июле можно будет за цену от 69 554 рубля до 89 125. Цены указаны в расчёте на одного человека, перелёт класса «эконом».

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Как сообщало ИА REGNUM, одной из главных претензий дальневосточников к федеральным властям и одной из главных причин, побуждающих жителей ДФО уезжать в южные и западные регионы РФ, остаётся ощущение оторванности от остальной страны — очень дорогие авиабилеты, отсутствие возможности недорого и качественно провести отпуск. Жителям Дальнего Востока приходится копить на поездку к теплому морю по три года, а иногда и больше.

Дальневосточникам, особенно детям и подросткам, жизненно необходимо море, солнце и фрукты — всего этого они лишены дома. Например, в Якутии и на Сахалине случалось встречать черешню по 3−5 тыс. рублей за килограмм, а на Колыме не так давно в продаже появилась обычная морковь по цене от 722 до 879 рублей за кг. Море, солнце и фрукты рядом и недорого жителям ДФО пока могут предложить только курорты стран АТР.