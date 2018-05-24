Пекин, 24 мая, 2018, 11:40 — ИА Регнум. Китайский концерн Geely выпустит четырёхдверный седан, который на данный момент ещё не имеет названия и обозначается как модель A06, об этом 24 мая сообщил портал Сhinamobil.

Navigator84 Седан Geely Emgrand

Автопроизводитель выложил в сеть фотографии новой машины. Издание предполагает, что представленная модель является новым Emgrand SL. Ожидается, что в продаже автомобиль появится в третьем квартале 2018 года, под его капотом будет установлен турбированный двигатель объёмом 1 л, мощность которого составит 136 л.с. Важный момент — данный мотор будет трёхцилиндровым.

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Напомним, ранее стало известно, что Geely вскоре начнёт продавать в России обновлённый Emgrand X7. Фотографии китайской версии машины (Vision X6) были выложены компанией в сеть в апреле 2018 года.