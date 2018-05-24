Гранд-Сент, Франция, 24 мая, 2018, 11:39 — ИА Регнум. Власти Франции приступили к расселению временного лагеря беженцев в коммуне Гранд-Сент на севере страны, пишет газета Le Figaro 24 мая. Операция проводится под контролем полицейского спецназа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы

К 8:30 утра к месту действия прибыли автобусы для вывоза людей. По словам представителя организации помощи беженцам, мужчины-мигранты будут направлены в центры приема и распределения, а 40 беспризорных детей возьмут под свою опеку власти департамента Нор.

В декабре 2017 года местная мэрия предоставила помещение спортивного зала для временного проживания нескольких сотен мигрантов, в основном сирийских курдов. Все они ожидали возможности отправки в Англию. Как сообщало ИА REGNUM, правительство намерено освободить Париж от временных палаточных лагерей, куда беженцы продолжают возвращаться после расселения.