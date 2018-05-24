Орел, 24 мая, 2018, 11:37 — ИА Регнум. 961 тыс. 057,59 рублей составил доход врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова по итогам 2017 года. Декларация о доходах главы региона размещена на сайте облправительства.

Фирс Журавлёв. Чиновник. 1884

Отметим, что заработок Клычкова по сравнению с доходами 2016 года (тогда он работал депутатом Мосгордумы) вырос практически вдвое — тогда он задекларировал 512,6 тыс. рублей.

Недвижимости в собственности врио губернатора от КПРФ нет, но есть машина — ЛуАЗ 967М: это плавающий автомобиль-транспортер, который производился для нужд ВДВ в 1960—1970-х годах.

Доходы супруги Андрея Клычкова задекларированы в сумме 0,17 рублей. В ее собственности — одна четвертая доли квартиры площадью 54, 5 м. Квартира такой же площадью находится в пользовании Андрея Клычкова и двоих несовершеннолетних детей супругов.

Доходы всех заместителей губернатора — членов правительства Орловской области в 2017 году превысили доходы главы региона. Для сравнения — доходы первого заместителя Клычкова, Александра Бударина, в 2017 году составили 2 млн 310 тыс. 279,53 руб., его супруги — 575,6 тыс. рублей. В его собственности — квартира в 35,8 кв. м, а также доля в еще одной квартире, и два автомобиля — Nissan Teana, Hyundai iX 35.

Самым богатым по итогам 2017 года в правительстве Орловской области оказался замгубернатора Михаил Коротаев, доходы которого составили 9,162 млн рублей — практически в десять раз больше, чем у его начальника, а его супруга и вовсе заработала более 39 млн рублей.