Калуга, 24 мая, 2018, 11:50 — ИА Регнум. Несмотря на то, что 78% молодых людей считают бизнес лучшим способом самореализации, его развитием в России реально занимаются лишь 3% от этого числа, заявил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на IV Российском форуме малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, участники обсудили эффективность существующих мер поддержки малого и среднего бизнеса, механизмы вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность и пути создания выгодных условий работы в этой сфере.

Пресс-служба правительства Калужской области Анатолий Артамонов

По мнению Артамонова, исключительно важно обеспечить на государственном уровне неизменность условий для работы малого и среднего бизнеса на длительный период.

«Сегодня же правила игры меняются неожиданным образом. Предприниматели не успевают накапливать средства, чтобы следовать новациям государства», — заявил губернатор.

Для изменения ситуации к лучшему важно расширить финансовые меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса. По мнению Артамонова, в программах помощи должны активнее участвовать банковские структуры и государственные корпорации. Особое внимание нужно уделить развитию образования в данной сфере, а также шире использовать накопленный отечественный и зарубежный опыт успешного ведения предпринимательства.

Напомним, в Санкт-Петербурге проходит IV Российский форум малого и среднего предпринимательства. Организаторами мероприятия выступили Фонд «Росконгресс» и Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Пресс-служба правительства Калужской области IV Российский форум малого и среднего предпринимательства

Задача форума — способствовать развитию потенциала малого и среднего предпринимательства, а также расширению диалога с органами государственной власти с целью снижения административных барьеров и повышения эффективности инфраструктурной, финансовой и институциональной поддержки бизнеса.