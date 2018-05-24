Москва, 24 мая, 2018, 11:35 — ИА Регнум. В России за последние пять лет доля курильщиков сократилась на треть — с 40% населения в 2013 году до 31% на начало 2018 года. Девять из десяти (88%) курильщиков хотя бы раз задумывались над тем, чтобы бросить курить сигареты. Основные причины отказа от курения — забота о собственном здоровье (92%), экономические причины (48%), забота о здоровье окружающих (30%). Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Рене Магритт. Жоржетта Магритт. 1934

Реальные попытки бросить курить предпринимали 77% курильщиков (77%). В 80% случаев бросавшие курить пытались заменить сигареты на что-то другое — семечки, леденцы, жвачку. 24% прибегали к иглоукалыванию, 4% пытались себя убедить с помощью специальной литературы. Силу воли применяли 23%.

Аьтернативные никотиносодержащие продукы — электронными сигаретами, вэйпами, системами нагревания табака — применяли 23%. 24% прибегали к никотинзаместительной терапии — лекарства, подавляющие тягу к никотину, пластыри, леденцы, ингаляторы.

Стоит отметить, что на начало 2018 года к потребителям табака, выкуривающим не менее трех сигарет в день, можно было отнести 42% мужчин и 13% женщин. Минимальный порог выкуриваемых сигарет в день — 17 штук, при этом среди мужчин этот показатель достигает 18 сигарет, а для женщин — 15 сигарет.

Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 30 тыс. жителей России, 11 тыс. 500 домохозяйств в 190 городах с населением от 10 тысяч человек. В мае 2018 года опрошены 1500 потребителей табака и никотиносодержащих продуктов.

Подробнее: Ученые рассказали о последствиях употребления табака и алкоголяКак сообщало ИА REGNUM, в России за 1 квартал 2018 года за нарушение антитабачного законодательства привлечен 2 671 правонарушитель. Всего за январь-март начислено более 30 млн рублей административных штрафов.

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