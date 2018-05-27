Москва, 28 мая, 2018, 01:02 — ИА Регнум. Ян Флеминг — из тех людей, биография которых уже похожа на детектив, так много вокруг нее догадок и легенд. Даже сама британская разведка, о которой он писал, не накрутила бы такого сюжета. О Флеминге в день его рождения вспоминает автор ИА REGNUM Анастасия Громова.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Ян Флеминг

Один из известнейших писателей современности, Флеминг работал не ради славы, а ради удовольствия, которое приносил ему процесс создания своих героев. Вряд ли он претендовал на авторство высокой литературы (да и очевидно не претендовал), но в литературе массовой он создал действительно достойные образцы.

«Книги пишут ради славы, удовольствия или денег. Я пишу ради удовольствия и денег», — говорил Флеминг.

Автор знаменитых романов о Джеймсе Бонде родился в очень богатой и солидной семье, поступил в престижнейший Итон, был отчислен за аморалку, поступил в Сандхерстский военный колледж, был отчислен за самовольную отлучку. Работать Флеминг устроился в информационное агентство Reuters, потом ушел в банковскую сферу, где разбогател (или сделал вид) и образ жизни вел соответствующий, с дворцами, светскими раутами и красивыми дамами. Причем такая жизнь ему скоро наскучила, захотелось чего-то большего, темпераментного, брутального. Флеминг решил стать разведчиком. И стал. Его работа в разведке, где он проработал всю Вторую мировую, окружена целым сонмом мифов, в которых фигурируют и Рудольф Гесс, и Мартин Борман, якобы вывезенный Флемингом из Берлина. Зато вполне достоверной выглядит версия о том, что в Центре его отчетами зачитывались, так увлекательно они были написаны.

Как сложилась жизнь этого человека-легенды и как в ней, на волне первой безумной любви автора, появился агент 007, читайте в статье: «Джеймс Бонд» Яна Флеминга: Как писать для удовольствия и стать классиком

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