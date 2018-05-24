Москва, 24 мая, 2018, 11:32 — ИА Регнум. В одной из столичных школ подросток напал на сверстника с ножом, сообщает 24 мая РЕН ТВ.

Packie_s Нож в крови

По данным издания, инцидент произошел на Пленарной улице, в результате пострадал 16-летний школьник, ему оказывают помощь. Подозреваемый успел избавиться от оружия, скрываться от полиции он не стал.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года это не первый подобный случай. Так, 15 января поножовщина произошла в пермской школе. Подростки пришли в учебное заведение вооруженными, зашли в кабинет начальных классов и нанесли ранения девяти школьникам и педагогу.

Еще один случай произошел 19 января в Бурятии. Подросток ворвался в учебное заведение с топором и напал на учеников седьмого класса, после чего поджег помещение. В результате пострадали трое учеников и учительница.

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