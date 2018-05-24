Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 11:30 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в спортивном комплексе «Юбилейный» состоялся VI традиционный юношеский турнир по дзюдо памяти заслуженного тренера России Анатолия Рахлина. Это значимое мероприятие посетил президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Андрей Пронин ИА REGNUM Юношеский турнир по дзюдо в честь 80-летия заслуженного тренера Анатолия Рахлина. Соревнования посетил президент РФ Владимир Путин

Андрей Пронин ИА REGNUM Юношеский турнир по дзюдо в честь 80-летия заслуженного тренера Анатолия Рахлина. Соревнования посетил президент РФ Владимир Путин

Глава государства наблюдал за финальным этапом состязаний и вручил медали победителям и призёрам соревнований.

«Это шестой турнир памяти замечательного человека и прекрасного тренера Анатолия Семёновича Рахлина. Хочу сказать, что благодаря усилиям таких людей, как он, его соратников, массовый спорт в нашей стране успешно развивается, — сказал президент РФ, выступая на церемонии награждения. — Анатолий Семёнович всегда учил нас двигаться только к цели, идти всегда только вперед, преодолевать трудности, дружить, уважать соперников».

Андрей Пронин ИА REGNUM Юношеский турнир по дзюдо в честь 80-летия заслуженного тренера Анатолия Рахлина. Соревнования посетил президент РФ Владимир Путин

Андрей Пронин ИА REGNUM Юношеский турнир по дзюдо в честь 80-летия заслуженного тренера Анатолия Рахлина

Андрей Пронин ИА REGNUM Юношеский турнир по дзюдо в честь 80-летия заслуженного тренера Анатолия Рахлина. Соревнования посетил президент РФ Владимир Путин

Андрей Пронин ИА REGNUM Юношеский турнир по дзюдо в честь 80-летия заслуженного тренера Анатолия Рахлина. Соревнования посетил президент РФ Владимир Путин

Напомним, турнир памяти Анатолия Рахлина проводится в Санкт-Петербурге с 2013 года. В 2018 году в соревнованиях приняли участие более 300 юных спортсменов из 12 стран: России, Азербайджана, Аргентины, Армении, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Латвии, Молдавии, Монголии, Польши, Республики Сербской, Финляндии, Франции, Эстонии. Медали были разыграны в девяти весовых категориях у юношей и в семи — у девушек. Самая лёгкая категория — до 37 килограмм, а самая тяжёлая — свыше 66 килограмм.

Андрей Пронин ИА REGNUM Юношеский турнир по дзюдо в честь 80-летия заслуженного тренера Анатолия Рахлина

Андрей Пронин ИА REGNUM Юношеский турнир по дзюдо в честь 80-летия заслуженного тренера Анатолия Рахлина

Андрей Пронин ИА REGNUM Юношеский турнир по дзюдо в честь 80-летия заслуженного тренера Анатолия Рахлина

Андрей Пронин ИА REGNUM Юношеский турнир по дзюдо в честь 80-летия заслуженного тренера Анатолия Рахлина

Добавим, что дата проведения турнира — 23 мая — совпадает с днём рождения легендарного российского тренера. В 2018 году Анатолию Рахлину исполнилось бы 80 лет.