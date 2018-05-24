Махачкала, 24 мая, 2018, 11:26 — ИА Регнум. В Дагестан прибудут 120 общественных наблюдателей, которые будут следить за ходом ЕГЭ. В каждом из 68 пунктов приема экзамена будут находиться федеральные контролеры. Об этом 23 мая в ходе совещания в Махачкале по вопросам готовности республики к проведению ЕГЭ сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

К проведению ЕГЭ будут также привлечены бывшие выпускники, а ныне студенты дагестанских вузов: государственного, педагогического и политехнического университетов. Из нововведений текущего года, которые будут применяться на всех 68 пунктах приема, печать и сканирование бланков с заданиями ЕГЭ прямо в аудиториях. Все школы, задействованные в экзамене, также будут оборудованы рамками-металлоискателями и камерами видеонаблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане сдавать экзамены по окончании школы предстоит 12 668 выпускникам 2018 года. Всего число сдающих ЕГЭ с учетом выпускников прошлых лет составит более 14 тыс. человек.

Напомним, в 2017 году в республике 16 человек сдали экзамены на 100 баллов. Три года назад показатели уровня знаний по региону были не очень радужные. Если в 2014 году ЕГЭ по русскому языку почти 66% не сдали или набрали менее 50 баллов, то в 2017 году этот показатель снизился до 36,6%.

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