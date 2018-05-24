Абуджа, 24 мая, 2018, 11:31 — ИА Регнум. Правозащитная организация Amnesty International заявила, что тысячи женщин Нигерии вынуждены заниматься проституцией в обмен на продовольствие и безопасность со стороны вооруженных сил страны, сообщает 24 мая Anadolu.

Анри де Тулуз-Лотрек. Салон на улице Мулен. 1894

Пострадавшие от боевиков «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) женщины, проживающие в лагерях для беженцев, сталкиваются с жестоким к себе обращением. Ситуация усугубляется тем, что они попадают в зависимое положение и не смогут самостоятельно справиться с вызовами.

Напомним, Нигерия на протяжении многих лет страдает от действий террористической организации «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), известной своей исключительной жестокостью. Боевики присягнули ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сражаются за власть, основанную на принципах шариата.