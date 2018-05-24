Киев, 24 мая, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Украина опережает другие страны по количеству самоубийств среди военных, заявил главный военный прокурор Украины АнатолийМатиос, сообщат 24 мая УНИАН.

Александр-Габриэль Декан. Самоубийство. 1836

По его подсчетам, на 100 тыс. украинских солдат приходится 55 случаев суицида. Для сравнения: в США на 100 тыс. солдат приходится 28 суицидов, в Израиле — девять. При этом обе страны ведут активные боевые действия. Матиос добавил, что время гражданской войны на Украине покончили с жизнью 554 военных, а в целом ВСУ потеряли 3,332 тыс. человек.

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Напомним, в 2014 году Киев начал войну против собственного населения, отказавшись признавать волеизъявление народа. Гражданская война в Донбассе продолжается уже четвертый год.