ВСУ опередили США и Израиль по количеству суицидов среди военных
Киев, 24 мая, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Украина опережает другие страны по количеству самоубийств среди военных, заявил главный военный прокурор Украины АнатолийМатиос, сообщат 24 мая УНИАН.
По его подсчетам, на 100 тыс. украинских солдат приходится 55 случаев суицида. Для сравнения: в США на 100 тыс. солдат приходится 28 суицидов, в Израиле — девять. При этом обе страны ведут активные боевые действия. Матиос добавил, что время гражданской войны на Украине покончили с жизнью 554 военных, а в целом ВСУ потеряли 3,332 тыс. человек.
Читайте также: «Доведение до самоубийства»: на какую статью тянет киевская хунта
Напомним, в 2014 году Киев начал войну против собственного населения, отказавшись признавать волеизъявление народа. Гражданская война в Донбассе продолжается уже четвертый год.