Турин, Италия, 24 мая, 2018, 11:22 — ИА Регнум. В Италии жертвами крушения поезда стали два человека, пострадали 20 человек, говорится в сообщении агентства DPA.

Цитата из х/ф «Исходный код». Реж. Данкан Джонс. 2011. США Крушение поезда

Крупная железнодорожная авария произошла в пригороде Турина около 23:20 по местному времени 23 мая. Региональный поезд врезался в фуру, которая сбила железнодорожный шлагбаум и застряла на путях.

Локомотив и два пассажирских вагона сошли с рельсов. По меньшей мере два человека погибли, еще 20 получили ранения. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Уточняется, что на месте погиб машинист поезда. Еще один человек скончался по дороге в больницу.

Итальянская газета La Stampa, сообщила, что грузовик прибыл из Литвы. Очевидцы рассказали, что фура не успела затормозить перед закрывающимся шлагбаумом.