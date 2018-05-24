Москва, 24 мая, 2018, 11:21 — ИА Регнум. В ближайшие дни ожидается существенный рост солнечной активности. Об этом 23 мая сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева.

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Отмечается, что одной из причин роста активности является появление пятен на видимой стороне Солнца. Это приведет к росту магнитной энергии в солнечной короне.

Отметим, что ранее солнечная активность наблюдалась 30 марта. В настоящее время пятна находятся на значительном удалении от тех мест, с которых солнечные вспышки оказывают максимальное влияние на Землю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, NASA опубликовало видео, в котором показана активность магнитного поля Солнца.