Ереван, 24 мая, 2018, 11:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту Армену Саркисяну с предложением освободить начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Мовсеса Акопяна с занимаемой должности. Об этом Пашинян заявил на заседании правительства Армении сегодня, 24 мая.

Мовсес Акопян

По словам премьер-министра сегодня Мовсес Акопян оставит занимаемую должность в связи с переходом на другую работу, а к концу дня станет известно имя нового руководителя Генерального штаба. Премьер-министр также сообщил, что новый глава Генерального штаба завтра будет представлен командованию Вооруженных сил.

Генерал-полковник Мовсес Акопян занимает пост главы Генштаба с октября 2016 года. До этого Акопян был министром обороны Нагорно-Карабахской Республики.

После смены власти в Армении в министерстве обороны страны произошел ряд кадровых изменений. Место министра обороны Армении Вигена Саркисяна занял Давид Тоноян, возглавляющий при прежнем правительстве министерство по чрезвычайным ситуациям. Также от занимаемых должностей по собственному желанию были освобождены два заместителя министра обороны.