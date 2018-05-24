Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Возврата к обязательной накопительной пенсионной системе в России не будет, заявил 24 мая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) первый вице-премьер правительства РФ — министр финансов Антон Силуанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

По его словам, до этого пенсионные накопления замораживали в части обязательных взносов на пенсионное страхование, однако возвращаться к этому не планируется.

«Развивать добровольные пенсионные накопления — это наша задача», — сказал Силуанов.

Напомним, ранее министр заявил, что в следующие шесть лет правительство РФ не намерено повышать налоги, вместе с тем произойдет «определенная настройка».

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